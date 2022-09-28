الأهلي يشارك فيها.. موعد ونظام بطولة سوبر جلوب لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد فريق كرة اليد بالنادي الأهلي للمشاركة في بطولة "سوبر جلوب"، التي تجمع الأندية أبطال القارات.

وتقام بطولة "سوبر جلوب" لكرة اليد في مدينة الدمام السعودية خلال الفترة بين 18 و23 أكتوبر المقبل، بمشاركة 12 فريقا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويشارك الأهلي في البطولة بعد فوزه بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد.

نظام بطولة سوبر جلوب لكرة اليد

بجانب الأهلي يشارك في النسخة الـ16 من بطولة "سوبر جلوب" كل من ماجديبورج الألماني، حامل اللقب، والخليج ومضر (ممثلا السعودية)، وبرشلونة الإسباني (بطل دوري أبطال أوروبا)، والترجي التونسي (حامل لقب البطولة العربية).

كذلك يشارك كل من الكويت الكويتي (بطل دوري أبطال آسيا)، وجامعة سيدني (بطل أستراليا وأوقيانوسيا)، وتاوباتي البرازيلي (الفائز ببطولة أمريكا الجنوبية والوسطى)، وكلوب مينيستروس المكسيكي (بطل أمريكا الشمالية والكاريبي).

ويشارك فريقا لومزا كيلسي البولندي وبنفيكا البرتغالي ببطاقتي دعوة.

ومن المقرر أن يتم توزع الـ12 فريقا على 4 مجموعات تضم كل منها 3 أندية، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة للدور التالي.

وفي نصف النهائي يلعب بطل المجموعة الأولى مع نظيره في المجموعة الثانية، ومتصدر الثالثة مع نظيره في الرابعة.

وتلعب باقي الأندية مباريات ترتيبية للمراكز بين الخامس والثامن، ثم بين المراكز بين التاسع والـ12.

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد قرعة النسخة المقبلة من بطولة "سوبر جلوب".