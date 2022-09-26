شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة من ميسي حول دوري أبطال أوروبا وكأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن رغبته في الفوز بكافة البطولات التي يخوصها سواء على صعيد الفريق الفرنسي أو مع منتخب التانجو.

تصريحات ميسي عن كأس العالم

وكشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، في تصريحات صحفية، عن التحديات القادمة له مع منتخب بلاده وفريقه والتي يرغب خلالها في تحقيق كافة الانتصارات والألقاب.

وقال ميسي في تصريحات صحفية:" بطولة كأس العالم لن تكن سهلة وستكون معقدة للغاية، تفاصيل صغيرة وأخطاظ بسيطة قد تجعلك تخسر وتغادر البطولة وستمثل تحديا كبيرا لنا".

وأضاف النجم الارجنتيني: "سنسعى بكافة الطرق تحقيق الفوز والمنافسة بقوة رغم أن الأمور ستكون صعبة ولكن على أي حال المنتخب جاهز، ونريد أن ننافس بكل قوتنا حتى النفس الاخير".



وأكمل ميسي: "فوز الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا كان أمرا رائعا بالنسبة لنا، النجاح ينجح في تغيير كل شيء للأفضل، أشعر بأن الأمور الآن على ما يرام داخل المنتخب وكنا منتخبنا دائمًا نؤدي بشكل جيد ".

حديث ميسي عن دوري أبطال أوروبا



وأختتم ميسي حديثه عن دوري الأبطال مع باريس سان جيرمان وقال: "بالنسبة لدوري أبطال أوروبا لن تكن سهلة أيضا ودائما ما تكون مسابقة صعبة جدًا، والفريق الأفضل ليس شرطًا أن يفوز، التفاصيل مهمة بشكل كبير".