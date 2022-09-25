بينهم صلاح.. فيتوريا يستبعد 3 لاعبين من مباراة ليبيريا

الشارقة - اميمة ياسر - فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا إراحة الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد في مباراة ليبيريا الودية المقرر لها ٢٧ سبتمبر الجاري بعد مشاركتهما في ودية النيجر التي فاز بها الفراعنة بثلاثية، يوم الجمعة الماضي.

كما قرر الجهاز الفني منح أحمد أبو الفتوح راحة بسبب آلام في العضلة الخلفية وصعوبة لحاقه بالمباراة.

ويغادر الثلاثي صلاح ومصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح معسكر المنتخب مساء اليوم والاكتفاء باللاعبين الموجودين في ظل اختيار قائمة تضم ٢٤ لاعبا و3 حراس مرمى.

وفي وقت سابق استبعد فيتوريا، الونش وزيزو لارتباطهمما بمباراة هامة مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه المنتخب الوطني، ليبيريا وديا، في الثامنة مساء الثلاثاء، 27 سبتمبر، على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن تحضيرات الفراعنة لاستكمال منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار 2023.

وكان المنتخب الوطني قد خاض مواجهة ودية مع النيجر، الجمعة الماضية، وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

وبدأ الفراعنة المعسكر منذ 14 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد لمواجهات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويعتبر لقاء النيجر، هو الاختبار الثاني لفيتوريا، الذي تولى مؤخرا تدريب منتخب مصر بعقد حتى 2026، عقب إقالة المدرب الوطني إيهاب جلال.

ويستعد منتخب مصر في الوقت الحالي لاستكمال مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، بعدما جمع 3 نقاط من أول جولتين بالمجموعة الرابعة، التي تضم إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ فيتوريا بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي فى حراسة المرمى

وفى الدفاع كريم فؤاد ، أحمد حجازي ، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

وفى خط الوسط كل من: مرموش، إمام عاشور ، حمدي فتحي ، محمود حسن تريزيجيه

وفى الهجوم: أحمد حسن كوكا

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُذاع مباراة مصر ضد ليبيريا على قناة "أون تايم سبورتس 1".