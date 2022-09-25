شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الزمالك وإيليكت التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الزمالك وإيليكت التشادى في إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا بتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة باستاد القاهرة.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمد عبد الشافي - محمد طارق.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا"- محمد عبد الغني - سيف جعفر - محمود عبد الرازق"شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيد عبد الله " نيمار"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم والسيد عطية و محمد حسام "بيسو" ويوسف إبراهيم " اوباما" ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

هاجم الزمالك منذ الدقيقة الأول وكانت لهم السيطرة بكل قوة بفضل تحركات شيكابالا وزيزو ونيمار ومن خلفهما روقا وسيف جعفر ، في المقابل تكتل لاعبو المنافس أمام مرماهم واعتمدوا على الهجمات المرتدة والتي جاءت على استحياء.

أضاع محمود عبد الرازق شيكابالا أخطر فرص الزمالك في العشر دقائق الأول عندما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية علت المرمى بقليل ، كما شن أحمد سيد زيزو بعض الهجمات من الناحية اليسرى لم ينجح اللاعبون في استثمارها أمام مرمى إيليكت التشادى .

ورغم المحاولات التى بذلها لاعبو الزمالك أكثر من مرة ، إلا أنهم فشلوا فى استغلال أخطاء المنافس ورفضوا إحراز هدف التقدم حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين .