شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الكويت الكويتى ويضرب موعدا مع الترجى فى نهائى البطولة العربية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 31/ 25 فى نصف نهائى البطولة العربية للأندية المقامة فى تونس، والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المحدد لها شهر أكتوبر المقبل فى المملكة العربية السعودية ، ليتأهل إلى النهائى. ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الترجى فى النهائى الثلاثاء المقبل.

وفى مشواره إلى قبل النهائى، فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس وفاز بأولى مواجهاته على الترجي التونسى بنتيجة 28/32، وفى آخر لقاءاته على مولودية الجزائر بنتيجة 26/31 .

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.