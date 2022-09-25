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الزمالك يهزم الكويت الكويتى ويضرب موعدا مع الترجى فى نهائى البطولة العربية لليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 31/ 25 فى نصف نهائى البطولة العربية للأندية المقامة فى تونس، والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المحدد لها شهر أكتوبر المقبل فى المملكة العربية ، ليتأهل إلى النهائى. ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الترجى فى النهائى الثلاثاء المقبل.

 

وفى مشواره إلى قبل النهائى، فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس وفاز بأولى مواجهاته على الترجي التونسى بنتيجة 28/32، وفى آخر لقاءاته على  مولودية الجزائر بنتيجة 26/31 .

 

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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