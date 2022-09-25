أون تايم سبورت تنقل مباراة الزمالك وإيليكت التشادى بدورى أبطال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة أون تايم سبورت، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إذاعتها لمباراة الزمالك وإيليكت التشادي، فى لقاء العودة بالدور التمهيدي لبطولة دورى أبطال أفريقيا، لاسيما أن مباراة الذهاب التى أقيمت فى الكاميرون انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين.



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موعد مباراة الزمالك وإيليكت التشادي

ويلتقى فريق الزمالك مع إيليكت التشادى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وإيليكت التشادي

وحقق الزمالك الفوز فى لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون الأحد الماضي، بهدفين دون رد، أحرزهما محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو".





طاقم حكام مباراة الزمالك وإيليكت التشادي

ويدير المباراة الحكم الليبي أحمد عبد الرازق ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا، ويراقب المباراة الإثيوبي أليوم جيزيت، في حين سيكون الدكتور محمد سلطان من مصر مسؤول كوفيد 19 بالمباراة.