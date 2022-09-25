شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة التدريبية للفيفا لـ30 حكما ومساعدا مصريا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأحد الدورة التدريبية للحكام، التي تنظمها الفيفا للحكام المصريين، بأحد فنادق القاهرة، والتي تستمر حتى يوم 29 من سبتمبر الجاري لتطوير مستوى حكامنا المصريين.

يشارك في الدورة 30 حكما ومساعد مصريا، ويحاضر فيها نخبة من خبراء التحكيم الدوليين برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم وبحضور الإنجليزي مارك كلاتنبرج المسئول عن منظومة التحكيم المصرية.

كشف الإنجليزي مارك كلاتنبرج الخبير المسئول عن تطوير التحكيم المصري أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم إرسال القوائم الدولية للحكام المصريين والتي تم مناقشتها وإرسالها إلى فيفا ليتم اعتمادها ونشرها في أوائل نوفمبر".

وأضاف كلاتنبرج في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم: "كان قراري منذ وصولي إلى مصر في أغسطس أنه من الصعب تحليل أداء كل الحكام لأنني فقط شاهدت عددا من المباريات، ولكن في هذا الوقت القصير الذي قضيته في مصر شاهدت بعض الأداء للحكام وذلك سوف يمكنني من تطوير الأداء في الموسم المقبل".

وأردف كلاتنبيرج في تصريحاته: "وعلى ذلك كان قراري بأن يكون التغيير في القوائم الدولية محدودًا وذلك لمنح الحكام جميعًا الفرصة في إظهار قدراتهم لي، بما أن هناك عددا من الحكام سوف يبلغون 45 وهو السن القانوني في الموسم المقبل والذي حدده فيفا للتقاعد".