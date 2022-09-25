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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 24 -9- 2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، حسين الشحات يرد على شائعات التهرب عن الأهلي: ويؤكد: كولر يجيد التعامل مع اللاعبين

حسين الشحات يرد على شائعات التهرب عن الأهلي: ويؤكد: كولر يجيد التعامل مع اللاعبين أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعبين سيقاتلون لتحقيق الفوز بكل البطولات التي ينافس عليها الفريق خلال الفترة المقبلة الإسماعيلى يطالب عماد حمدى بتخفيض عقده أو الرحيل طلب مسئولو النادى الإسماعيلى من عماد حمدى لاعب خط وسط الفريق بتخفيض قيمة عقده المادى مع النادى، تقديراً للأزمة المالية الراهنة التى تعانى منها القلعة الصفراء، وإما الموافقة على الخروج معاراً لأحد الفرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حال رفضه تخفيض عقده. دخل الإيفواري ديفيد فوفانا، مهاجم مولدة النرويجي، دائرة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما نال اللاعب إعجاب مسئولى لجنة الكرة بالقلعة الحمراء فى الأيام الماضية.

الأهلى يعلن جاهزية أفشة ومحمد شريف للمشاركة فى ودية أسوان

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، الجاهزية الطبية والبدنية للثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبي الفريق وتعافيهما بشكل نهائي.

توماس باخ يزور مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور