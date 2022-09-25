سيراميكا يعلن التعاقد مع محمد كناريا قادما من سموحة 5 مواسم

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي سيراميكا عن التعاقد مع محمد متولي "كناريا" لاعب وسط فريق سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة ٥ مواسم.

ووقع كناريا على عقود انتقاله، في حضور طارق أبو العينين، ليواصل الفريق تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد.

ووافق مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات على انتقال محمد كناريا لاعب وسط سموحة إلى فريق سيراميكا بيع نهائى مقابل 13 مليون جنيه، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واتفق مسئولو سموحة على تحصيل المبلغ على خمس دفعات، وحصل سيراميكا على الاستغناء الخاص باللاعب منذ قليل لينضم الى تدريبات سيراميكا اعتبار من الغد.

وكان رغبة أحمد سامى المدير الفنى لسيراميكا هى الدافع الأول لإتمام الصفقة لاقتناعه بإمكانيات اللاعب، في الوقت الذى وافق طارق العشرى المدير الفنى لسموحة على إتمام الصفقة عقب الجلسة التى عقدها مع عرفات ووعده بتدعيم الفريق بالمزيد من الصفقات المميزة.