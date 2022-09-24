شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم السبت 24 - 9 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار الزمالك اليوم السبت 24 - 9 - 2022، حيث شهدت القلعة البيضاء العديد من الأخبار الهام وجاء على رأسها، غعلان قائمة مباراة ايليكت التشادي غدا الأحد والتي شهدت تواجد الثنائ العائد من المنتخب أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش.
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الأبيض التى ستخوض مباراة إيليكت التشادي المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.وتضم القائمة كلاً من:
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية.
خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" – محمد عبد الغني – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.
خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم " اوباما"– محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر – سيد عبد الله "نيمار" – محمود عبد الرازق " شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو".
خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف
انتهى الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وفريق إيليكت التشادي المقررة إقامتها مساء غد الأحد فى إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، والذي عقد اليوم السبت، وتم خلاله الاتفاق على ارتداء بطل مصر مستضيف اللقاء زيه التقليدى "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، فى حين يرتدي حارس المرمى القميص الأخضر الفسفوري والشورت الأخضر الفسفوري.
بينما يرتدي بطل تشاد القميص (الأصفر في الأسود) والشورت الأسود، على أن يرتدي حارسه القميص التركوازي والشورت التركوازي أيضا.
كشف مسؤولو اتحاد الكرة تفاصيل جديدة فى عملية انتقال سيف الجزيري من المقاولون إلى الزمالك بعد انتهاء الإعارة، قال مسؤولو اتحاد الكرة إن عقد إعارة الجزيري من المقاولون للزمالك لم يكن به بند يفيد بنية الشراء، كما يتردد، وأن اللاعب انتقل من المقاولون للزمالك بعد انتهاء الإعارة كلاعب حر.
وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن المقاولون العرب استغنى عن الجزيري قبل انتقاله إلى الزمالك ورفع اسمه من القائمة، وبالتالى ضمه الزمالك كلاعب حر بعد مد الإعارة أمر قانوني، فى ظل منع الزمالك من القيد لأن مد الإعارة أو تحويلها لشراء لا يتعارض مع القرار.
أعرب جيوسفالدو فيريرا، مدرب نادي الزمالك، عن فخره الشديد بالحصول على لقبي الدوري المصري الموسم الماضي، وللمرة الثانية مع القلعة البيضاء، بعدما توج به فى موسم 2015.
وقال مدرب الزمالك، فى حوار مع صحيفة "ريكورد" البرتغالية، "عودتنا المتأخرة فوزنا بالبطولة أمر نفخر به، لأن الناس يعتقدون أنه من السهل الفوز فى مصر أو قطر".
أكد روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الثنائى محمود الونش وزيزو لاعبى الزمالك سيعودان للمعسكر الاثنين المقبل، وتحديداً عقب مواجهة الزمالك وإيليكت التشادى بدوري أبطال أفريقيا مساء غدٍ الأحد.
وسمح روي فيتوريا لثنائي الزمالك بالمشاركة فى المباراة على أن يعودا للمعسكر مجددا، خاصة بعد شكوى الزمالك من عدم وجود لاعبين فى قائمته الأفريقية سوى 14 لاعبا فقط بينهم 3 حراس مرمى.