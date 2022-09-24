أخبار نادي الزمالك اليوم السبت 24 - 9 - 2022

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الأبيض التى ستخوض مباراة إيليكت التشادي المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" – محمد عبد الغني – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم " اوباما"– محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر – سيد عبد الله "نيمار" – محمود عبد الرازق " شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف ‏‎

الزمالك يواجه إيليكت التشادي غدًا بالزى الأساسى

انتهى الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وفريق إيليكت التشادي المقررة إقامتها مساء غد الأحد فى إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، والذي عقد اليوم السبت، وتم خلاله الاتفاق على ارتداء بطل مصر مستضيف اللقاء زيه التقليدى "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، فى حين يرتدي حارس المرمى القميص الأخضر الفسفوري والشورت الأخضر الفسفوري.

بينما يرتدي بطل تشاد القميص (الأصفر في الأسود) والشورت الأسود، على أن يرتدي حارسه القميص التركوازي والشورت التركوازي أيضا.

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