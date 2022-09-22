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اتحاد الكرة يخاطب فيفا بسبب الدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على مخاطبة الجبلاية لفيفا؛ بسبب تعارض مع كأس العالم.

وقال عامر في تصريحات عبر "إم بي سي" : "نخاطب فيفا من أجل لعب مباريات الدوري أثناء كأس العالم، وهذا لمصلحة الأندية ولا يمكن أن يتوقف الدوري كله من أجل لاعبين قد يشاركوا في كأس العالم".

وأضاف عامر: "تأجيل مباراة الزمالك وبطل تشاد يتابعه جمال علام بنفسه، ويقوم بالتواصل مع كل الأطراف المعنية بذلك".

وأكمل عامر: "فيتوريا متواضع ويتمتع بعلاقة جيدة مع اللاعبين، ويعلم كافة الضغوط الجماهرية الموجودة على عاتقه، وقادر على التعامل معاها".

واختتم: "محمد صلاح تحدث مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وقال له إن هناك حماس وروح جيدة في معسكر المنتخب".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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