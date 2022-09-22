اتحاد الكرة يخاطب فيفا بسبب الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على مخاطبة الجبلاية لفيفا؛ بسبب تعارض الدوري المصري مع كأس العالم.

وقال عامر في تصريحات عبر "إم بي سي" : "نخاطب فيفا من أجل لعب مباريات الدوري أثناء كأس العالم، وهذا لمصلحة الأندية ولا يمكن أن يتوقف الدوري كله من أجل لاعبين قد يشاركوا في كأس العالم".

وأضاف عامر: "تأجيل مباراة الزمالك وبطل تشاد يتابعه جمال علام بنفسه، ويقوم بالتواصل مع كل الأطراف المعنية بذلك".

وأكمل عامر: "فيتوريا متواضع ويتمتع بعلاقة جيدة مع اللاعبين، ويعلم كافة الضغوط الجماهرية الموجودة على عاتقه، وقادر على التعامل معاها".

واختتم: "محمد صلاح تحدث مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وقال له إن هناك حماس وروح جيدة في معسكر المنتخب".