احذري نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى تدمير علاقتك الزوجية

بيروت - نادين محمد - يعد نقص فيتامين د مشكلة عالمية شائعة. يعاني حوالي مليار شخص في جميع أنحاء العالم من نقصه ، بينما يعاني 50٪ من السكان من نقص فيتامين (د)، فتعد هناك مخاطر صحية عديدة لنقص فيتامين (د) أبرزها انخفاض كثافة العظام وتساقط الشعر والإرهاق، فمن عدم الرغبة في العلاقة الحميمة عند النساء إلى انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال، يمكن أن يؤثر نقص فيتامين د على الزوجين بطرق مختلفة، فكما يمكن لبعض الأطعمة والعناصر الغذائية أن تعزز الرغبة في العلاقة كذلك ممكن أن تفقدها. إليك أبرز الآثار الجانبية لنقص فيتامين د وتأثيره على العلاقة الحميمة.

1. ضعف الرغبة في العلاقة الحميمة

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى ضعف الرغبة في العلاقة الحميمة عند النساء بشكل غير طبيعي، والإصابة ببعض أعراض الاكتئاب.

أيضاً لا يؤثر نقص فيتامين د على الرغبة في العلاقة الحميمة عند النساء، فحسب بل يؤثر أيضًا على الرجال.

الصورة من موقع AdobeStock

2. ضعف الانتصاب عند الرجال

يؤكد بحث آخر نُشر في المجلة العالمية لصحة الرجال؛ أن نقص فيتامين د يسبب ضعف الانتصاب وقلة الحيوانات المنوية لدى الرجال.

3. انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون

يشير بحث دنماركي إلى وجود صلة بين إنتاج فيتامين (د) وهرمون التستوستيرون، ويمكن أن يؤدي انخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون إلى انخفاض الطاقة وتقليل كتلة العضلات، ونقص الرغبة في العلاقة الحميمة وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

4. فيتامين د ومتلازمة التمثيل الغذائي

الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن تكون النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث المصابات بنقص فيتامين (د) أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

يمكن أن تؤدي مشاكل التمثيل الغذائي إلى حالات مرضية مثل السكري والسمنة، وارتفاع ضغط الدم ومتلازمة تكيس المبايض، والتي يمكن أن تؤثر أيضًا على العلاقة الحميمة.

الحفاظ على مستويات فيتامين د تحت السيطرة

يمكنك الحصول على فيتامين د بعدة طرق، بما في ذلك:

التعرض لأشعة الشمس، فيعد فيتامين د هو واحداً من العديد من الفيتامينات التي يحتاجها جسمك للبقاء بصحة جيدة، ويلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن الكالسيوم في الدم والعظام، وفي بناء العظام والحفاظ عليها.

الصورة من موقع AdobeStock

قد لا تكون علامات نقص فيتامين (د) عند البالغين واضحة، ولكنها تشمل تقلصات العضلات، والتعب المتغير المزاجي، وأكثر من ذلك وقد تتضمن العلامات والأعراض ما يلي:

تعب.

آلام العظام.

ضعف العضلات وآلام العضلات أو تقلصات العضلات .

يتغير المزاج ، مثل الاكتئاب.

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المصدر : موقع موقع bakingo