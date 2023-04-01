

الرياض 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع سفارة المملكة في هلسنكي هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة، وذلك بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا نرسين بنت حمد الشبل.

وسيتم توزيع طنين من التمور على الصائمين من الرعايا المسلمين في البلاد، تزامناً مع شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ البرنامج في 60 دولة حول العالم خلال شهر رمضان لهذا العام، وهو امتدادٌ لما توليه القيادة من اهتمام بالمسلمين، وتلمُّس احتياجاتهم، وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة بهم في شهر الخير والعطاء.

// انتهى //

13:30ت م

0047





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تدشين برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في فنلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.