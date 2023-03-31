

سكاكا 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

تمكنت أمانة منطقة الجوف من غرس 10 آلاف شجرة وشجيرة على طريق الأمير عبدالإله (الإقليمي)، وذلك ضمن الموسم الثامن من مبادرة الجوف واحة خضراء، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة في وقت سابق، حيث تعمل الأمانة على تنفيذها، والتي تستهدف زراعة مليون شجرة بالمنطقة خلال عشر سنوات لتتوافق مع مبادرة

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أنه جرى غرس ألفي شجرة و 8 آلاف شجيرة على امتداد مسافة 8 كيلومترات على طول طريق الأمير عبد الإله "الإقليمي"، مؤكداً تواصل أعمال مبادرة الجوف واحة خضراء في موسمها الثامن وفق المستهدف لهذا الموسم.

// انتهى //

02:24ت م

0020



سكاكا 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واستمكنت أمانة منطقة الجوف من غرس 10 آلاف شجرة وشجيرة على طريق الأمير عبدالإله (الإقليمي)، وذلك ضمن الموسم الثامن من مبادرة الجوف واحة خضراء، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة في وقت سابق، حيث تعمل الأمانة على تنفيذها، والتي تستهدف زراعة مليون شجرة بالمنطقة خلال عشر سنوات لتتوافق مع مبادرة السعودية الخضراء.وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أنه جرى غرس ألفي شجرة و 8 آلاف شجيرة على امتداد مسافة 8 كيلومترات على طول طريق الأمير عبد الإله "الإقليمي"، مؤكداً تواصل أعمال مبادرة الجوف واحة خضراء في موسمها الثامن وفق المستهدف لهذا الموسم.// انتهى //02:24ت م0020

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / غرس 10 آلاف شجرة وشجيرة ضمن مبادرة "الجوف واحة خضراء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.