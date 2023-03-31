السعودية اليوم / المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل ينظم ملتقى الجودة



مكة المكرمة 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

نظم المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" اليوم، ملتقى الجودة بحضور أكثر من ٨٥ منشأة من منشآت خدمة حجاج الداخل، وبمشاركة بيوت الخبرة والمراكز المتخصصة في تقديم الاستشارات والاعتمادات المتعلقة بالجودة .

ويهدف الملتقى إلى نشر وتعزيز مفاهيم الجودة ومدى تأثيرها على تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية مع مقدمي الخدمات الاستشارية.

وأكد رئيس المجلس التنسيقي لخدمة حجاج الداخل "متحد" الدكتور ساعد الجهني أن منشآت خدمة حجاج الداخل متحدون من أجل تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسينها وتطويرها المستمر، مؤكدا أن الملتقى سيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف أن اهتمام وزارة الحج والعمرة في تعزيز تطبيقات الجودة يعد المحرك الرئيس لجميع المبادرات التي يقدمها "متحد"، مشيرا إلى أنه وقعت اتفاقيات مع شركاء النجاح، وهم: معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى، مركز راز للتدريب، مركز إرساء لنظم الحلول المتكاملة، مركز فنار المعرفة للاستشارات، وشركة نماء القدرات لخدمات الأعمال من أجل تسهيل وتقديم الاستشارات في مجال الجودة.

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