السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن نهار يستقبل رئيس جامعة الطائف



الطائف 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف بمكتبه اليوم، رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري.

واستمع سموه خلال الاستقبال لشرح على الدور النشط الذي تقدمه الجامعة؛ لتطوير الجوانب العلمية؛ بما يحقق أهدافها الإستراتيجية، ويسهم في تعزيز مكانتها وتقدمها في المراتب والتصنيفات المحلية والدولية، إلى جانب المنجزات العلمية والأكاديمية والبحثية التي يقدمها باحثي ومنسوبي الجامعة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد سموه حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - الدائمة والداعمة بتقديم كل ما فيه خدمة للعلم والتعليم، وما تقدمه الجامعات

من جهته ثمن رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري لسموه هذا الاستقبال، مؤكدًا أنَّ الجامعة وبدعم من سموه الكريم‬، وبمتابعة من معالي وزير التعليم ؛ تحظى بتقدم سريعة في النمو والتميز ؛ لمواصلة مسيرة التنمية؛ بما يخدم نهضة مملكتنا الغالية ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله-.

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الطائف 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف بمكتبه اليوم، رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري.واستمع سموه خلال الاستقبال لشرح على الدور النشط الذي تقدمه الجامعة؛ لتطوير الجوانب العلمية؛ بما يحقق أهدافها الإستراتيجية، ويسهم في تعزيز مكانتها وتقدمها في المراتب والتصنيفات المحلية والدولية، إلى جانب المنجزات العلمية والأكاديمية والبحثية التي يقدمها باحثي ومنسوبي الجامعة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.وأكد سموه حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - الدائمة والداعمة بتقديم كل ما فيه خدمة للعلم والتعليم، وما تقدمه الجامعات السعودية من عمل مؤثر وجلي في خدمة محيطها المجتمعي لما تمتلكه من مقومات علمية وبحثية وأدبية وثقافية.من جهته ثمن رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري لسموه هذا الاستقبال، مؤكدًا أنَّ الجامعة وبدعم من سموه الكريم‬، وبمتابعة من معالي وزير التعليم ؛ تحظى بتقدم سريعة في النمو والتميز ؛ لمواصلة مسيرة التنمية؛ بما يخدم نهضة مملكتنا الغالية ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله-.// انتهى //01:01ت م0011

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