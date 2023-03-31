شكرا لقرائتكم رئيس أرامكو: ولي العهد كان يركز على التخلص من الاعتماد على النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو، أن التخلص من الاعتماد على النفط لا يعني التخلص من النفط نفسه بل تعزيز قيمته في اتجاه الصناعات التحويلية والغاز.

عدم التخلص من النفط

وأضاف الناصر خلال استضافته ببرنامج “حكاية وعد” الذي يعرض على قناة “MBC1″، أن الاعتماد على مصادر أخرى كمقومة للاقتصاد والدخل لا يعني التخلص من النفط نفسه وإنما تعزيز قيمته وهذا ما يركز عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من خلال تعزيز الاستفادة من النفط.

واستشهد رئيس أرامكو بعدة أمثلة بشأن النفط منها أن اليوم يتم رفع الطاقة الإنتاجية والعمل على التصاميم الهندسية من 12 مليون إلى 13 مليون برميل للطاقة القصوى، وفي الغاز ارتفع بنسبة 40% من 2015 لـ 2020، وتحويل البترول إلى مواد كيميائية.

وأشار إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان له رؤية متعددة ليس في النفط والغاز والبتروكيماويات فقط بل في الصناعة والتعدين والتقنيات.

صناعة المواد من النفط

من جانبه، قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن أرامكو نتنج 12 لـ 13 مليون برميل مكافئ من النفط والغاز، ويتم استخدام أقل من مليون في صناعة المواد، وهنا طلب ولي العهد أن تصل هذه الكمية إلى 3 ملايين.

وأضاف أن فريق أرامكو عرض عليهم التحديات التي تواجه من ناحية المصاريف الرأسمالية واستيعاب السوق وتأثير هذا الأمر على ربحبة شركات البتروكيماويات بسبب زيادة الطاقة الإنتاجية، موضحًا أن ولي العهد كان يسمع مرة ثانية ويدفع إلى مستوى أعلى من الطموح وفي نهاية الأمر تم الاتفاق على رقم معين للزيادة.