السعودية اليوم / المديرية العامة للدفاع المدني تعقد دورة للعاملين بإدارات السلامة



الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

عقدت المديرية العامة للدفاع المدني دورة بعنوان (مهام ومسؤوليات مختصي ومراقبي السلامة بالمنشآت المحيطة بالمسجد الحرام) للعاملين بإدارات السلامة لدى رئاسة شؤون المسجد الحرام و منفذي المشاريع والأبراج المحيطة بالمنطقة المركزية.

وتهدف الدورة إلى التعريف بالمخاطر التي قد تقع -لا قدر الله، وإجراءات الوقاية منها والتدابير المطلوب مراعاتها.

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02:58ت م

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