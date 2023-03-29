شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك من وزارة الرياضة السعودية بعد تهديدات الفيفا للأهلي بالتهبيط والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الفترة الأخيرة، العديد من الأزمات القوية التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، أخرها تهديد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، له بالتهبيط بالفترة المقبلة.

وزارة الرياضة السعودية تتحرك لحل أزمة الأهلي

وكشفت تقارير صحفية على أن وزارة الرياضة السعودية، قد اتخذت قرارًا عاجلًا بعد أزمة النادي الأهلي الخطيرة، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان قد أصدر الفيفا، قرارًا بحرمان الأهلي من التعاقدات لمدة فترتي تسجيل، مؤكدًا على أن العقوبة نافذة بسبب تكرار القضايا المالية، ضد النادي.

وهدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، النادي الأهلي بالتهبيط إلى الدرجات الأدنى، في حال عدم إغلاق باقي القضايا، ودفع مستحقات اللاعبين السابقين.

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة عكاظ، إرسال وزارة الرياضة، لجنة مالية إلى النادي الأهلي، للوقوف على المسببات الحقيقية للعقوبات، التي أصدرها فيفا.

وأكدت الصحيفة، على أن اللجنة التابعة لوزارة الرياضة، عقدت اجتماعًا مطولًا مع الرئيس التنفيذي والإدارة المالية للأهلي؛ للتحقق من أوجه صرف الدعم المقدم إلى النادي، خلال الفترة الماضية.

وتلقت خزينة الأهلي، دعمًا ماليًا كبيرًا من وزارة الرياضة، خلال فترتين، منذ تولي مجلس الإدارة الحالي، برئاسة وليد معاذ، بالإضافة إلى حصول النادي، على نصف قيمة المبلغ السنوي للشراكة الاستراتيجية، مع شركة وسط جدة للتطوير.

