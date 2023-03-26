تأخير الأذان 3 دقائق لحسم المغرب بالمرتفعات

وجه فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة عموم إدارات المساجد في الباحة وبلجرشي والمندق والقرى وبني حسن، بتوجه مؤذني المواقع المرتفعة «السراة» للتأخر في أذان المغرب قرابة ثلاث دقائق، حتى يتم التيقن من غروب الشمس.

ويأتي توجيه فرع الوزارة بعد أن لوحظ تأخر غروب الشمس في الأماكن المرتفعة عن وقت الأذان المحدد في التقويم، وثبوت ذلك بعد شخوص عدة لجان من الموثوق بهم لتحري الدقة وتوثيق ما يتعلق بذلك.

يذكر أن مفوضية الإفتاء بفرع البحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، أوصت العام الماضي بتأخير وقت أذان المغرب في الباحة بإضافة 3 دقائق على الموعد المحدد بعد رصد رفع الأذان قبل غروب قرص الشمس، فيما جاءت التوصية بعد ما رصد من تزامن في الأذان بين مناطق السهل والمناطق الجبلية، إذ إن قرى السهل يرفع فيها الأذان مبكرًا بفعل غروب الشمس، في حين أن القرى التي في أعالي الجبال يتأخر عنها الغروب بحكم ارتفاعها عن السهل، ومع ذلك تتزامن مع قرى السهل في وقت الأذان.