ويأتي توجيه فرع الوزارة بعد أن لوحظ تأخر غروب الشمس في الأماكن المرتفعة عن وقت الأذان المحدد في التقويم، وثبوت ذلك بعد شخوص عدة لجان من الموثوق بهم لتحري الدقة وتوثيق ما يتعلق بذلك.
يذكر أن مفوضية الإفتاء بفرع البحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، أوصت العام الماضي بتأخير وقت أذان المغرب في الباحة بإضافة 3 دقائق على الموعد المحدد بعد رصد رفع الأذان قبل غروب قرص الشمس، فيما جاءت التوصية بعد ما رصد من تزامن في الأذان بين مناطق السهل والمناطق الجبلية، إذ إن قرى السهل يرفع فيها الأذان مبكرًا بفعل غروب الشمس، في حين أن القرى التي في أعالي الجبال يتأخر عنها الغروب بحكم ارتفاعها عن السهل، ومع ذلك تتزامن مع قرى السهل في وقت الأذان.
كانت هذه تفاصيل خبر تأخير الأذان 3 دقائق لحسم المغرب بالمرتفعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.