ولي العهد يصل المدينة المنورة

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رؤى المدينة مشروع حضاري تنموي يخدم زوار وقاصدي المسجد النبوي
تشهد المملكة تطورات اقتصادية واجتماعية وتقنية سريعة ومشاريع عملاقة بجميع مناطقها ستؤدي كل من هذه المشاريع إلى فتح مجالات جديدة...
ولي العهد يغادر المدينة المنورة
غادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم، المدينة المنورة. وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن...
زيارة ولي العهد للمسجد النبوي ومسجد قباء تؤكد حرصه على توفير أفضل الخدمات للزوار
تؤكد زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للمسجد النبوي ومسجد قباء حرص ولي العهد على ضمان توفير أفضل الخدمات...
ولي العهد يزور المسجد النبوي ومسجد قباء
زار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم، المسجد النبوي، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، كما تشرف بالسلام على...
تأخير الأذان 3 دقائق لحسم المغرب بالمرتفعات
وجه فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة عموم إدارات المساجد في الباحة وبلجرشي والمندق والقرى وبني حسن، بتوجه مؤذني المواقع...
الرياض.. ضبط 12 عاملا مخالفا يوميا
أعلنت أمانة منطقة الرياض أن غرفة العمليات المشتركة ضبطت 341 عاملا مخالفًا بمعدل 12 عاملا يوميا من خلال زيارتها لـ"666" منشأة، إضافة إلى...
12 مليارا تكلفة الحوادث المرورية
فاقت الحوادث الجسيمة داخل المدينة الحوادث خارجها في العام الماضي، إذ بلغ إجمالى الحوادث داخل المدن 9.420 حادثا، مقابل 7542 حادثا...
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