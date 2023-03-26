شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال ينسحب من صفقة ميسي.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن انسحاب نادي الهلال من صفقة ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية.

وسوف ينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق حتى الآن.

وكانت هناك تقارير، تؤكد أن الهلال السعودي يرغب في ضم ميسي لصفوف الفريق السعودي، في الميركاتو الصيفي القادم.

وكان الهلال قدم عرضًا لضم ميسي، مقابل 300 مليون يورو، خلال الموسم الرياضي الواحد.

وأعلن الإعلامي الرياضي عيسى المسمار، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن الهلال السعودي انسحب منصفقة ميسي، وذلك لضعف موقفهم من ضمه، واستبعاد اللاعب الأرجنتيني الانتقال للدوري السعودي.

وأردف أن انسحاب الهلال جاء عقب تصريحات ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وتدخل برشلونة في الصفقة.