السعودية اليوم / سفير المملكة في نيبال يستقبل موفدي وزارة الشؤون الإسلامية ضمن برنامج الإمامة



الرياض 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيبال الديمقراطية، سعد بن ناصر أبو حيمد، أمس، منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن برنامج الإمامة بالخارج، الدكتور زياد بن منصور القرشي، ومنصور بن محمد المصعبي.

وأشاد السفير بجهود المملكة في ظل قيادتها الرشيدة - أيدها الله- في خدمة الإسلام والمسلمين والدعوة إلى انتهاج الإسلام الصحيح القائم على الاعتدال والوسطية، والعدل والمساواة بين الناس جميعا.

ونوّه بن ناصر، بالمتابعة الحثيثة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية، تجاه جميع البرامج والمبادرات المكلفة، وحرصها على إبراز المضامين والأهداف السامية لهذه البرامج، مشيداً بدور الوزارة في تلمس حاجات الأشقاء في جمهورية نيبال وغيرها من الدول، وسرعة الاستجابة في قضاء حوائجهم.

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21:14ت م

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