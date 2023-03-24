السعودية اليوم / "رئاسة الحرمين" تكثِّفُ الجهودَ بكوادرها النسائية بالمسجد الحرام في أول جمعة من الشهر الفضيل



مكة المكرمة 2 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

سخَّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كوادرها البشرية كافة، ووسائلها التقنية في سبيل تقديم أرقى الخدمات بجودة عالية وكفاءة مثلى لقاصدي وقاصدات البيت الحرام، حيثُ استقبلت الكوادر النسائية قاصدات المسجد الحرام في أول جمعة من الشهر الفضيل، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وعمدت الوكالات النسائية بالمسجد الحرام - اليوم- إلى تجهيز المصليات، وتخصيص المسارات، وتنظيم الإدارات والوحدات، وتكثيف جهودها بالعمل جنبًا إلى جنب؛ ليتمكن قاصدات بيت الله الحرام من أداء العبادات والنسك بكل يسرٍ وسهولة في أجواء آمنة مفعمة بالروحانية والطمأنينة.

وأشارت الوكيل المساعد للشؤون الخدمية والميدانية النسائية وضحة بنت عبد الرحمن عسيري،إلى الجاهزية من النواحي الميدانية، مبينةً تخصيص (22) بابًا لاستقبال القاصدات وتهيئةُ (68) مصلى نسائيًّا داخل وخارج المسجد الحرام،وإتاحة وتهيئة (11) دورة مياه نسائية بالساحات المحيطة بالمسجد الحرام و (7) مجمعات يتم غسلها (7) مرات يوميًّا.

أما فيما يتعلق بإجراءات التعقيم والنظافة فأكدت سعادتها الالتزام بها، وتوافرها، حيث جرى تعقيم الأرضيات وتعطير السجاد داخل المصليات النسائية (4)مرات يوميًّا، وغسل (11) دورة مياه نسائية ( 9) مرات يوميًّا و ( 5 ) مواضئ يجري غسلها (8) مرات يوميًّا.

كما أوضحت الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود النسائية سلمى بنت منيع اللهيبي، عمل المنسوبات والمهام الموكلة لهن، قائلة يتم تسليم واستلام المهام وفتح المصليات وتفويج المعتمرات نحو صحن المطاف وتمكينهن من أداء مناسكهن بكل يسر وسهولة، ومتابعة سير عمل المنسوبات وأداء المهام بصورة منظمة ودقيقة، كما يجري تفويج القاصدات نحو جميع المصليات النسائية داخل المسجد الحرام؛ لاستيعاب أكبر عدد من المصليات.

وقدمت الوكالة العديد من الخدمات اليوم بمهنية واحترافية، ومن أبرزها: تصحيح صفة الوضوء والصلاة، وتذكيرهن بصفة صلاة الجنازة، وسنن الجمعة، ونشر "الباركودات" الخاصة الإفتاء، وإصدارات الرئاسة؛ للاستفادة منها والعمل على إتمام الصفوف وتفعيلِ حلقاتٍ قرآنيةٍ لمختلفِ الفئاتِ من ضيوفِ الرحمن، مع تعليم القاصداتِ التلاوةَ الصحيحةَ والتجويد، وإعانتَهُن على تحسِينِها وإتقانِها، ومراجعةِ الحفظِ لهن على يدِ نخبةٍ من الكفاءاتِ الحافظةِ لكتابِ اللهِ -عز وجل- إضافةً إلى الاهتمامِ بالقاصداتِ من ذوي الإعاقةِ وكبيراتِ السن بتقديمِ الأنشطةِ والبرامجِ التي تلائمهن، كما زُوِّدَت المصليات بالأعداد الكافية والأحجام المتنوعة من المصاحف والتفاسير ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات، وكذلك المصاحف المخصصة للمكفوفات بلغة ( برايل ) داخل المصليات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من النساء.

كما استقبلت الوكالة أول جمعة من شهر رمضان المبارك بتقديم الخدمات للقاصدات بلغات مختلفة، وتفعيل جملة من المبادرات والبرامج، من أبرزها مبادرة (بلغتكم) التي فُعلت داخل الأروقة النسائية عن طريق توزيع "الباركود" الخاص بمنصة منارة الحرمين القائمة على ترجمة الخطبة، وكذلك توزيع السماعات الخاصة بالمبادرة التي تساعد القاصدة على سماع الخطبة مترجمة بلغتها، بالإضافة إلى تفعيل مبادرة (قيم رمضانية) ببرنامجها (قناديل الرحمة) الذي يُعنى ببيان ثمرات الصيام في شهر رمضان المبارك، وبيان الأخطاء الشائعة التي ينبغي تجنب الوقوع فيها ، وذلك باللغات ( الإنجليزية – الأوردية – التركية – الأوزبكية – الفارسية – الفرنسية ، وغيرها)، منوهة إلى استمرارية الخدمات الأساسية المقدمة من قِبل الإدارة العامة للغات والترجمة.

// انتهى //

20:49ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "رئاسة الحرمين" تكثِّفُ الجهودَ بكوادرها النسائية بالمسجد الحرام في أول جمعة من الشهر الفضيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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