السعودية اليوم / مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 3 آخرين نتيجة فيضانات جنوب الصومال



مقديشو 2 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 3 آخرين خلال الساعات الماضية جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت مدينة بارطيري في محافظة غدو بولاية جوبالاند جنوب الصومال.

وأكدت إدارة مدينة بارطيري وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أن الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر جوبا غمرت مناطق شاسعة في المدينة، وألحقت خسائر بشرية ومادية في صفوف المواطنين، وشردت الآلاف عن قراهم الواقعة على ضفاف نهر جوبا.

وأضافت الوكالة أن الأمطار الموسمية بدأت في أجزاء كثيرة من الصومال في وقت كان الناس يواجهون فيه موجة جفاف شديدة.

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19:44ت م

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