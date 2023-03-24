السعودية اليوم / إصابة العشرات من الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال في مدينة نابلس



القدس المحتلة 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات نظمت للتنديد بالاستيطان والتهويد في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية .

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان ، أن العشرات من الفلسطينيين أصيبوا بجروح وحالات اختناق، خلال اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات في بلدتي بيتا وبيت دجن بمدينة نابلس، والتي تأتى في إطار عمليات الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على الفلسطينيين.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على العشرات من الشبان الفلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس .

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19:15ت م

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