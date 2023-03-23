شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من مدرب البرتغال عن كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، بالتعليق على تواجد كريستيانو رونالدو مع المنتخب، وأسباب ضمه.

وتحدث مارتينيز: لن تكون مباراة ودية، هذه المباراة تستحق ثلاث نقاط، لذلك، يجب أن تكون لدينا استراتيجية محددة جيدًا ونقدم مستوىعاليًا للغاية عندما نواجه فريقًا مغلقًا، ليس هناك هامش للخطأ، يتعلق الأمر بالفوز والنمو.

وتابع: لم أفكر أبدًا في من سيبدأ المباريات، كل جلسة تدريبية أساسية لمعرفة أداء اللاعبين، إنها مباراة قيمة للغاية من ثلاث نقاط وعلينا أننكون فريقًا لديه الكثير من القدرة للحصول على الكرة.

وأضاف: سنواجه فريقًا متحمسًا للغاية للعب مع منتخب مثلنا، يجب أن نلعب بأسلوب واضح، ونعرف كيفية إيجاد المساحات وتجنب خلقخطر على الهجمة المرتدة والركلات الثابتة، يجب أن نمتلك مستوى بدنيًا مرتفعًا حتى نتمكن من الاختراق مثل هذه المنظمة الدفاعية الصارمة.

وأشار: مندهش من مستوى التزام اللاعبين بالمنتخب الوطني، يمكن للجميع اللعب، نحن نبدأ دورة جديدة ونريد الأفضل، كريستيانو رونالدو من بين الأفضل ونحتاج إلى خبرته.

وأتم: في الوقت الحالي، سيكون اللاعبون ذوو الخبرة هم الذين سيقودون المنتخب الوطني، سيكون كريستيانو رونالدو وروي باتريسيو وبرناردو قادة، من المهم أن نركز على مباراة الغد.