السعودية اليوم/ اختتام ملتقى أبها للسياحة الرياضية والإعلام بغرفة أبها



أبها 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس

اختتمت اليوم أعمال " ملتقى أبها للسياحة

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها مهدي آل هضبان اليامي أهمية الاستثمارات الرياضية، لافتاً النظر إلى أن منطقة عسير مهيئة للاستثمار الرياضي والسياحة الرياضية لما تملكه من مقومات ومحفزات حيث تسهم السياحة والرياضة بالناتج المحلي وتعتبر من القطاعات الواعدة والمدعومة في الدولة.

بعد ذلك، تحدث المهندس عبد الله بن سعد الشهراني عن "دور التسويق والاستثمار في السياحة الرياضية"، والذي أكد خلالها أن المنطقة لديها الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون الأولى على مستوى المملكة في تفعيل السياحة الرياضية وبناء هذه الثقافة الجديدة لرفع تحسين البنية التحتية للسياحة والرياضة.

عقب ذلك، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار إلى أن المملكة بدأت فصلاً جديداً في تاريخها السياحي الرياضي من خلال (سباقات الفورمولا 1 ) في جدة، وهو أول سباق على الإطلاق في الدرجة الأولى لرياضة السيارات بالمملكة، مشيراً إلى أن السياحة الرياضية تعني التنقل من دولة لأخرى بهدف المشاركة بالدورات والبطولات الرياضية، وكان لعسير السبق في ذلك من خلال دورة الصداقة الرياضية التي كانت تنظم كل صيف بمشاركة فرق من دول عربية وأجنبية، وكانت إحدى الوسائل الهادفة للترويج السياحي للمنطقة وفعالياتها، مؤكداً على مساهمة السياحة الرياضية بالناتج المحلي الإجمالي وصل إلى (2.4 مليار دولار) عام 2016م، وفي عام 2019م وصل (6.5 مليار دولار)، كما أنه من المتوقع زيادة هذا الرقم ليصل إلى (18 مليار دولار) بحلول 2030م، وفقاً لخطة وزارة

من ناحية أخرى، استعرض الدكتور خالد عبدالرحمن آل عمر استراتيجية تطوير منطقة عسير، والتي تهدف إلى تحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية طوال العام، لتستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030م، وذلك بالاستفادة من المقومات السياحية الهائلة والتي تستثمر من خلال مشروعات سياحية نوعية بجانب التنوع الجغرافي الطبيعي بها، مشيراً إلى الرياضات التي يتم مزاولتها بالمنطقة مثل الهايكنج واليوجا والطيران الشراعي وتسلق الجبال والرياضات الشاطئية والبحرية والصحراوية، مستعرضاً عدداً من الفرص الاستثمارية السياحية الرياضية التي يمكن تنفيذها بعسير لتحفيز السياحة الرياضية.

يذكر أن ملتقى أبها للسياحة الرياضية والإعلام يهدف إلى تسليط الضوء على السياحة الرياضية التي تخدم المجال الرياضي والسياحي بالمنطقة والتعاون المشترك بين المؤسسات الرياضية والسياحية، حيث سعت غرفة أبها خلال الثلاثة أيام الماضية لبناء شراكات لخدمة السياحة الرياضية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتفعيلها بالشكل الذي يواكب رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية تطوير منطقة عسير.

// انتهى //

23:40ت م

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أبها 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واساختتمت اليوم أعمال " ملتقى أبها للسياحة الرياضية والإعلام"، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الإعلاميين الرياضيين المهتمين بمجال السياحة الرياضية وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأبها.وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها مهدي آل هضبان اليامي أهمية الاستثمارات الرياضية، لافتاً النظر إلى أن منطقة عسير مهيئة للاستثمار الرياضي والسياحة الرياضية لما تملكه من مقومات ومحفزات حيث تسهم السياحة والرياضة بالناتج المحلي وتعتبر من القطاعات الواعدة والمدعومة في الدولة.بعد ذلك، تحدث المهندس عبد الله بن سعد الشهراني عن "دور التسويق والاستثمار في السياحة الرياضية"، والذي أكد خلالها أن المنطقة لديها الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون الأولى على مستوى المملكة في تفعيل السياحة الرياضية وبناء هذه الثقافة الجديدة لرفع تحسين البنية التحتية للسياحة والرياضة.عقب ذلك، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار إلى أن المملكة بدأت فصلاً جديداً في تاريخها السياحي الرياضي من خلال (سباقات الفورمولا 1 ) في جدة، وهو أول سباق على الإطلاق في الدرجة الأولى لرياضة السيارات بالمملكة، مشيراً إلى أن السياحة الرياضية تعني التنقل من دولة لأخرى بهدف المشاركة بالدورات والبطولات الرياضية، وكان لعسير السبق في ذلك من خلال دورة الصداقة الرياضية التي كانت تنظم كل صيف بمشاركة فرق من دول عربية وأجنبية، وكانت إحدى الوسائل الهادفة للترويج السياحي للمنطقة وفعالياتها، مؤكداً على مساهمة السياحة الرياضية بالناتج المحلي الإجمالي وصل إلى (2.4 مليار دولار) عام 2016م، وفي عام 2019م وصل (6.5 مليار دولار)، كما أنه من المتوقع زيادة هذا الرقم ليصل إلى (18 مليار دولار) بحلول 2030م، وفقاً لخطة وزارة الرياضة من ناحية أخرى، استعرض الدكتور خالد عبدالرحمن آل عمر استراتيجية تطوير منطقة عسير، والتي تهدف إلى تحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية طوال العام، لتستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030م، وذلك بالاستفادة من المقومات السياحية الهائلة والتي تستثمر من خلال مشروعات سياحية نوعية بجانب التنوع الجغرافي الطبيعي بها، مشيراً إلى الرياضات التي يتم مزاولتها بالمنطقة مثل الهايكنج واليوجا والطيران الشراعي وتسلق الجبال والرياضات الشاطئية والبحرية والصحراوية، مستعرضاً عدداً من الفرص الاستثمارية السياحية الرياضية التي يمكن تنفيذها بعسير لتحفيز السياحة الرياضية.يذكر أن ملتقى أبها للسياحة الرياضية والإعلام يهدف إلى تسليط الضوء على السياحة الرياضية التي تخدم المجال الرياضي والسياحي بالمنطقة والتعاون المشترك بين المؤسسات الرياضية والسياحية، حيث سعت غرفة أبها خلال الثلاثة أيام الماضية لبناء شراكات لخدمة السياحة الرياضية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتفعيلها بالشكل الذي يواكب رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية تطوير منطقة عسير.// انتهى //23:40ت م0139

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