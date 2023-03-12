شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام إنبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية من معرفة ترتيب الدوري المصري وذلك بعد خسارة الزمالك على يد إنبي اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري المحلي.

خسارة الزمالك أمام إنبي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تلقى الهزيمة على يد إنبي اليوم بهدفين دون رد، حيث سجل أهداف المواجهة كلًا من رفيق كابو وعلي فوزي لصالح فريق إنبي.

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق إنبي إلى النقطة رقم 20 بينما يتجمد رصيد فريق الزمالك عند النقطة رقم 33 في المركز الخامس، وجاء ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك على النحو التالى:

الأهلي: 44 نقطة

فيوتشر إف سي: 42 نقطة

بيراميدز: 39 نقطة

الاتحاد السكندري: 36 نقطة

الزمالك: 33 نقطة

المقاولون العرب: 32 نقطة

المصري البورسعيدي: 28 نقطة

فاركو: 27 نقطة

سموحة: 27 نقطة

غزل المحلة: 27 نقطة

سيراميكا كليوباترا: 25 نقطة

أسوان: 25 نقطة.

الداخلية: 20 نقطة

إنبي: 20 نقطة

طلائع الجيش: 17 نقطة

الإسماعيلي: 16 نقطة

حرس الحدود: 16 نقطة

البنك الاهلي: 14 نقطة