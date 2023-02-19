شكرا لقرائتكم خبر سعودي يقلص شحن بطارية السيارة الكهربائية لـ12 دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ابتكر عضو هيئة التدريس بجامعة هاورد الدكتور السعودي يحيى القحطاني، تقنيات حديثة في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، بما يدعم التوجه الوطني للاستثمار في السيارات الكهربائية.

وروى القحطاني تفاصيل تلك التقنيات التي تعد من مخرجات مشروعه البحثي، قائلا «إن البحث تمكن من تقليص شحن بطاريات السيارات الكهربائية لـ12 دقيقة بعدما كانت تستغرق ساعات، كما تمكن من تقليل وزنها إلى نحو 20%، وبالتالي خفض التكلفة، مما يسهم في وجود منتج محلي يدعم التوجه الوطني في الاستثمار في مجال السيارات الكهربائية».

وأضاف «إن الخطوة المقبلة التي يطمح لها هي توطين ما توصل إليه عبر بحث نشره فريق يقوده، وانتهى من المرحلة الأولى بتسجيله كبراءة اختراع إلى منتج تجاري، وذلك من خلال إنشاء شركة استثمارية محلية ليكون المنتج سعوديا.

وشدد القحطاني على أن مشروعه جزء أساسي في استراتيجية المملكة في الاستثمار في مجال السيارات الكهربائية، مشددا على أن منتجه سيسهم في توطين هذه الصناعة في هذا المجال الذي ينمو بشكل غير مسبوق.

وأردف بالقول «إنتاج السيارات الكهربائية حقق نموا كبيرا من 200 ألف سيارة في 2012 إلى نحو 15 مليون سيارة في 2022».

ابتكار القحطاني:

