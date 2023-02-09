طلبات البريد تفوق إصدار وتجديد الإقامات

نفذت وزارة الداخلية عبر منصتها الإلكترونية «أبشر» خلال العام الماضي 2022 للمواطنين والمقيمين والزوار، 252 مليون عملية في 11 شهرا، ما يعادل 22.9 مليون عملية في الشهر، سهلت الوصول إلى الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلالها، لا سيما عملية تقديم طلب توصيل بالبريد «5.4 ملايين عملية»، متفوقة على طلبات إصدار وتجديد الإقامات «5.03 ملايين عملية»، وهما الخدمتان الأعلى طلبا بين الخدمات الأخرى. النصف الأول 2022 11.600.000 عملية إلكترونية 64 ألف عملية يوميا منفذة 64 ألف مستفيد يوميا 25 مليون هوية رقمية 350 خدمة إلكترونية الأشهر التسعة الأولى 21.550 مليون عملية 5.4 ملايين عملية تقديم طلب توصيل بالبريد 5.03 ملايين عملية إصدار وتجديد الإقامة آخر شهرين 3.650 ملايين عملية إلكترونية 1.900 مليون عملية في أكتوبر 1.750 مليون في نوفمبر



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