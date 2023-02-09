طلبات البريد تفوق إصدار وتجديد الإقامات

النصف الأول 2022
11.600.000 عملية إلكترونية
64 ألف عملية يوميا منفذة
64 ألف مستفيد يوميا
25 مليون هوية رقمية
350 خدمة إلكترونية
الأشهر التسعة الأولى
21.550 مليون عملية
5.4 ملايين عملية تقديم طلب توصيل بالبريد
5.03 ملايين عملية إصدار وتجديد الإقامة آخر شهرين 3.650 ملايين عملية إلكترونية
1.900 مليون عملية في أكتوبر
1.750 مليون في نوفمبر
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