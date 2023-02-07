السعودية اليوم / استمرار النشاط الزلزالي في منطقة وسط وجنوب تركيا



بغداد 16 رجب 1444 ه الموافق 7 شباط 2023 م واس .

أعلنت هيئة الأنواء الجوية ورصد الزلازل في العراق استمرار النشاط الزلزالي وسط وجنوب تركيا .

وقالت الهيئة في بيان لها إن عدد الهزات الأرضية وصل إلى أكثر من (400) هزة ومازال هذا النشاط مستمرًا بالهزات اللاحقة .

وفي تصريح منفصل قالت الهيئة إنها لم تسجل أي هزات ارتدادية في العراق حتى ظهر اليوم.

// انتهى //

16:48ت م

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