السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يزور مؤتمر "ليب23" التقني الدولي



الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

زار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، أجنحة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المشاركة في مؤتمر "ليب23" التقني الدولي المنعقد حالياً بالعاصمة الرياض.

واطّلع معاليه على مسيرة التطور التقني التي تشهده الجهات المشاركة في المؤتمر، مستمعاً إلى شرح موجز عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية، وعدد من الأجهزة الحكومية التي تشارك في المؤتمر ضمن جناح

ونوّه معاليه بما شاهده من عروض مميزة للجهات الحكومية والشركات الوطنية التي تعكس ما وصلت إليه المملكة في مجال التقنية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمات الأجهزة الحكومية والأهلية، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورقيها وتقدمها وازدهارها.

// انتهى //

16:33ت م

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الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسزار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، أجنحة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المشاركة في مؤتمر "ليب23" التقني الدولي المنعقد حالياً بالعاصمة الرياض.واطّلع معاليه على مسيرة التطور التقني التي تشهده الجهات المشاركة في المؤتمر، مستمعاً إلى شرح موجز عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية، وعدد من الأجهزة الحكومية التي تشارك في المؤتمر ضمن جناح السعودية الرقمية.ونوّه معاليه بما شاهده من عروض مميزة للجهات الحكومية والشركات الوطنية التي تعكس ما وصلت إليه المملكة في مجال التقنية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمات الأجهزة الحكومية والأهلية، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورقيها وتقدمها وازدهارها.// انتهى //16:33ت م0158

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