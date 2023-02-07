السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل كبير المستشارين العلميين لوزير الداخلية البريطاني



الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، كبير المستشارين العلميين لوزير الداخلية البريطاني المدير العام لمجموعة العلوم والتكنولوجيا والتحليل والأبحاث والإستراتيجيات بوزارة الداخلية البريطانية جينيفر روبن.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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15:59ت م

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