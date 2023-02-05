شكرا لقرائتكم خبر عن نادي سعودي جديد يرغب بضم ميسي فى الصيف.. نادي مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود مخطط قوي داخل نادي الاتحاد على إستقدام النحم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد توقف مفاوضات الهلال مع اللاعب فى الفترة الحالية، بسبب مماطلة اللاعب فى توقيع أي عقود جديدة قبل إنتهاء تعاقده الرسمي مع باريس.

وأكد أكثر من مصدر مسئول داخل اتحاد جدة أن إدارة نادي العميد تسعي جاهدة لضم اللاعب خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة، الشئ الذي سيعد بمثابة الضربة الموجعة لمسئولي الهلال فى حال إتمام الصفقة.

وكان ميسي قد تحدث منذ أيام قليلة وكشف رغبته فى الإستمرار داخل أوروبا خلال المرحلة المقبلة، حيث أشار إلى أنه يرغب فى العودة إلى برشلونة خلال الفترة القادمة، مما يقلل بشكل كبير فى إستقدام الاتحاد له.



الاتحاد يصر على ضم ميسي

ومن المتوقع أن يكثف مسئولي الاتحاد مفاوضاتهم مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن اللاعب لم يتبقي فى عقده مع باريس سوي 4 شهور فقط، مما يجعل هذه الفرصة لا تتكرر كثيرًا بالنسبة إلى العميد.



مخطط الاتحاد لضم ميسي

ويرغب مسئولي الاتحاد فى إستعارة اللاعب فقط، حال رفضه الإنضمام إلى الفريق فى الصيف، وتفضيله العودة إلى برشلونة، الأمر الذي قد يوافق عليه الفريق الكتالوني نظيؤ الحصول على مبالغ مالية كبيرة من إعارة اللاعب، والتي لن تتجاوز الموسم الواحد فى حالة حدوثها.