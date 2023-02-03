السعودية اليوم / انطلاق أعمال المؤتمر الطبي الفقهي الدولي الأول لطب النساء التجميلي التجديدي بمحافظة جدة



جدة 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس

انطلقت بمحافظة جدة اليوم أعمال المؤتمر الطبي الفقهي الدولي الأول لطب النساء التجميلي التجديدي الذي تعقده الجمعية العلمية

واستهل المؤتمر أعماله بورشة عمل رئيسية خصصت للطبيبات وذوي الاختصاص في هذا المجال، عقب ذلك كلمة مجمع الفقه الإسلامي الدولي, القتها مديرة إدارة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة والمسنين, نوهت خلالها بدور هذه التجمع العلمي النسائي للتعريف بطب النساء التجميلي والتجديدي، وأخلاقيات الممارسة المهنية، والإسهام في نشر ثقافة هذا النوع من الطب .

كما قدمت رئيسة المؤتمر استشارية العقم والتجميل النسائي الدكتورة حنان بنت علي سلطان, محاضرة حول طب النساء التجميلي والتجديدي, أوضحت خلالها أن هذا الطب يعد الأكثر شعبية في مجالات الطب التجميلي، والأسرع تطورًا وانتشارًا, وقد لاقى انتشارًا واسعًا في السنوات العشر الماضية .

كما شهد المؤتمر 7 جلسات علمية في موضوعات مختلفة ذات العلاقة بطب التجميل النسائي .

// انتهى //

19:31ت م

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جدة 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسانطلقت بمحافظة جدة اليوم أعمال المؤتمر الطبي الفقهي الدولي الأول لطب النساء التجميلي التجديدي الذي تعقده الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي .واستهل المؤتمر أعماله بورشة عمل رئيسية خصصت للطبيبات وذوي الاختصاص في هذا المجال، عقب ذلك كلمة مجمع الفقه الإسلامي الدولي, القتها مديرة إدارة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة والمسنين, نوهت خلالها بدور هذه التجمع العلمي النسائي للتعريف بطب النساء التجميلي والتجديدي، وأخلاقيات الممارسة المهنية، والإسهام في نشر ثقافة هذا النوع من الطب .كما قدمت رئيسة المؤتمر استشارية العقم والتجميل النسائي الدكتورة حنان بنت علي سلطان, محاضرة حول طب النساء التجميلي والتجديدي, أوضحت خلالها أن هذا الطب يعد الأكثر شعبية في مجالات الطب التجميلي، والأسرع تطورًا وانتشارًا, وقد لاقى انتشارًا واسعًا في السنوات العشر الماضية .كما شهد المؤتمر 7 جلسات علمية في موضوعات مختلفة ذات العلاقة بطب التجميل النسائي .// انتهى //19:31ت م0071

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