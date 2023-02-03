السعودية اليوم / تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عن سمو ولي العهد.. سمو أمير الرياض يحضر حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل



الصياهد 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير

وكان في استقبال سمو أمير منطقة الرياض لدى وصوله رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن فلاح بن حثلين، وقد وصل في معية سموه صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة .

وقد عزف السلام الملكي ثم بدء الحفل الخطابي بهذه المناسبة بتلاوة آيات القرآن الكريم بعدها ، ألقى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان كلمة قال فيها ،"إن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل هو خير تطبيق لأمر المولى عز وجل للنظر والتفكر في جمال وعظمة خلق هذا النعم ".

وأضاف " خلال 45 يوم هي مدةُ المهرجان يتنافس اخواني ملاك الإبل على امتلاك أجمل الوانِها الستة في تسابق فريد يحظى بدعم من خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ الحازمِ الحكيم سلمان بن عبدالعزيز ومن سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل، الذي يقود مواكب التطوير وسباق الصدارة بين دول العالم ، مرتكزاً على استثمار المخزون التاريخي الهائل وأصالةِ الموروث العظيم للمملكة ليصبح للأصالة دور وميزة تنافسية في الصدارة والريادة.

وكشف عن ارتفاع مجموع الإبل المشاركةِ من أربعة وعشرين ألفاً في النسخة السادسة الى خمسة وثلاثين ألفاً في النسخة السابعة كما ارتفعَ عددُ المشاركينَ من 1900 "ألفٍ وتسعِ مئةِ" مشاركٍ في النسخةِ السادسة إلى 2200 "ألفينِ ومئتي" مشاركٍ في النسخةِ السابعة وارتفع مجموعُ الإبلِ المشاركةِ من أربعةٍ وعشرين ألفاً في النسخة السادسة الى خمسةٍ وثلاثين ألفاً في النسخة السابعة.وأشار إلى تظافرِ الجهودِ ودقةِ تحديدِ الأهدافِ ليصبحُ هذا الموروثُ الأصيلُ أحدَ أهمِ مكوناتِ القوةِ الناعمةِ والتي تصدرُهَا المملكةُ لكلِ دولِ العالمِ و هدف نادي الإبل في تحويلَ القطاعِ إلى منظومةٍ اقتصاديةٍ متكاملةٍ ينتفعُ بها أبناءُ هذا البلدِ الكريمِ وحتى على مستوى العالم.

وقال ابن حثلين " أباركُ باسمِكم للبطلِ راعي الشداد في نسختِهِ الثانيةِ وأعلنُ فوزَ الأخ عبدالمحسن بن صالح الراجحي الذي نافسَ بكلِ قوةٍ في أغلبِ منافساتِ وأشواطِ المهرجان جامعاً 2730 "ألفينِ وسبعَ مئةٍ وثلاثينَ" نقطة متخطياً بطلَ النسخةِ الأولى بأكثرَ من 1900 "ألفٍ وتسعِ مئةِ" نقطة مما يعكِسُ بكلِ وضوحٍ ارتفاعَ التنافسية وأختتم كلمته قائلاً " صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عن جميعِ إخواني وأخواتي ملاكِ الإبل وجمهورِهِا ومحبيها أتوجهُ لكم بالشكرِ الجزيلِ والامتنانِ العظيمِ على دعمِكم الغيرِ محدودِ لتشريفِكم لنا ورعايتِكم نيابةً عن مولاي خادمِ الحرمينِ الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظهُ اللهُ وسددَ خطاه وسنواصل الجهدِ والعملِ وخطواتِ التطويرِ وصولاً لما تتطلع له قيادة هذا البلد الكريم من هذا القطاعِ الحيوي والذي يعكِسُ موروثاً ثابتاً أصيلاً شاركَ في مسيرةِ التوحيد واليوم يشاركُ في مسيرةِ الرؤيا

عقب ذلك استمع سمو أمير الرياض والحضور إلى قصيدة الشاعر سلطان بن بتلاء، ثم شاهد سموه والحضور فيلماً ومشهد درامي عن اهتمام الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - بالإبل بعدها عرض المنقيات الفائزة في بيرق المؤسس في فئات (الوضح والصفر والشعل والمجاهيم) والمنقيات الفائزة في سيف الملك فئتي (الشقح والحمر) واوبريت ( شداد الهمم ).

وكرم سمو الأمير فيصل بن بندر الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، وذلك على النحو التالي:

- هجن الشحانية ، فئة (زمول مفتوح) تسلمها جابر سالم جابر علي فاران .

- سليم مسلم قنزول العامري، فئة (زمول عام) تسلمها سالم مسلم قنزول العامري

- منصور سعد محمد الاحبابي ، فئة (حيل عام)، تسلمها حمد سعد محمد الاحبابي.

- هجن الشحانية ، فئة (حيل مفتوح)، تسلمها محمد سالم جابر علي فاران.

- عايض بن رفعان القحطاني فئة ( سيف المؤسس ).

وتفضل سمو أمير الرياض بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، وذلك على النحو التالي:

- فرحان محمد نادر الدوسري، (بيرق المؤسس ـ نخبة النخبة) فئة المجاهيم.

- حامد بن سعود بن سمار العتيبي ، (بيرق المؤسس) فئة الشعل .

- دبوس مبارك عبدالله الدبوس، (بيرق المؤسس ـ نخبة النخبة) فئة الصفر.

- عبدالله عامر عبدالله النهدي، (بيرق المؤسس ـ نخبة النخبة) فئة الوضح .

- نغيمش فهد عبدالهادي العجمي، (سيف الملك) فئة المجاهيم .

- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى، (سيف الملك ـ نخبة النخبة ) فئة الشقح.

- عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي، (سيف الملك ـ نخبة النخبة ) فئة الحمر، تسلمها عبدالملك عبدالمحسن الراجحي.

- فلاح سلطان بن عامر المطيري، (سيف الملك ـ نخبة النخبة) فئة الشعل.

- أحمد قعيد مرزوق المطيري، (سيف الملك) فئة الصفر .

- موسى محمد عبدالله الموسى، (سيف الملك) فئة الوضح .

- ضحيان حسن فهد الدوسري، (شلفا ولي العهد) فئة المجاهيم .

- مقعد بن فهد بن محمد الدوسري، (شلفا ولي العهد) فئة الشقح .

- ايف عبدالمحسن صالح الراجحي، (شلفا ولي العهد) فئة الحمر.

- سعود بن محسن بن عبدالعزيز الشيباني، (شلفا ولي العهد) فئة الشعل .

- بدر حمدان سواد المطيري، (شلفا ولي العهد) فئة الصفر .

- ناصر عيد بن شاعي العتيبي ، (شلفا ولي العهد) فئة الوضح .

- سالم هادي بن مسعود المري، (الفحل المنتج) فئة المجاهيم .

- هادي بن عبدالله بن عبدالهادي الدوسري، (الفحل المنتج) فئة الحمر.

- مبارك بن ناصر بن مبارك آل بريك، (الفحل المنتج) فئة الوضح تسلمها جري ناصر مبارك ال بريك .

- حزام حظينان حزام القحطاني، (الفحل المنتج) فئة الشقح .

- مطلق عبدالله مطلق الدوسري، (الفحل المنتج) فئة الشعل .

- بادي دبيان معيض السبيعي، (الفحل المنتج) فئة الصفر.

- نورة عبدالله علي المهيدب ، شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

- راعي الشداد عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي، تسلمها نايف عبدالمحسن صالح الراجحي.

// انتهى //

18:22ت م

0055



الصياهد 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واستحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، اليوم، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة، بالصياهد الجنوبية للدهناء.وكان في استقبال سمو أمير منطقة الرياض لدى وصوله رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن فلاح بن حثلين، وقد وصل في معية سموه صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة .وقد عزف السلام الملكي ثم بدء الحفل الخطابي بهذه المناسبة بتلاوة آيات القرآن الكريم بعدها ، ألقى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان كلمة قال فيها ،"إن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل هو خير تطبيق لأمر المولى عز وجل للنظر والتفكر في جمال وعظمة خلق هذا النعم ".وأضاف " خلال 45 يوم هي مدةُ المهرجان يتنافس اخواني ملاك الإبل على امتلاك أجمل الوانِها الستة في تسابق فريد يحظى بدعم من خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ الحازمِ الحكيم سلمان بن عبدالعزيز ومن سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل، الذي يقود مواكب التطوير وسباق الصدارة بين دول العالم ، مرتكزاً على استثمار المخزون التاريخي الهائل وأصالةِ الموروث العظيم للمملكة ليصبح للأصالة دور وميزة تنافسية في الصدارة والريادة.وكشف عن ارتفاع مجموع الإبل المشاركةِ من أربعة وعشرين ألفاً في النسخة السادسة الى خمسة وثلاثين ألفاً في النسخة السابعة كما ارتفعَ عددُ المشاركينَ من 1900 "ألفٍ وتسعِ مئةِ" مشاركٍ في النسخةِ السادسة إلى 2200 "ألفينِ ومئتي" مشاركٍ في النسخةِ السابعة وارتفع مجموعُ الإبلِ المشاركةِ من أربعةٍ وعشرين ألفاً في النسخة السادسة الى خمسةٍ وثلاثين ألفاً في النسخة السابعة.وأشار إلى تظافرِ الجهودِ ودقةِ تحديدِ الأهدافِ ليصبحُ هذا الموروثُ الأصيلُ أحدَ أهمِ مكوناتِ القوةِ الناعمةِ والتي تصدرُهَا المملكةُ لكلِ دولِ العالمِ و هدف نادي الإبل في تحويلَ القطاعِ إلى منظومةٍ اقتصاديةٍ متكاملةٍ ينتفعُ بها أبناءُ هذا البلدِ الكريمِ وحتى على مستوى العالم.وقال ابن حثلين " أباركُ باسمِكم للبطلِ راعي الشداد في نسختِهِ الثانيةِ وأعلنُ فوزَ الأخ عبدالمحسن بن صالح الراجحي الذي نافسَ بكلِ قوةٍ في أغلبِ منافساتِ وأشواطِ المهرجان جامعاً 2730 "ألفينِ وسبعَ مئةٍ وثلاثينَ" نقطة متخطياً بطلَ النسخةِ الأولى بأكثرَ من 1900 "ألفٍ وتسعِ مئةِ" نقطة مما يعكِسُ بكلِ وضوحٍ ارتفاعَ التنافسية وأختتم كلمته قائلاً " صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عن جميعِ إخواني وأخواتي ملاكِ الإبل وجمهورِهِا ومحبيها أتوجهُ لكم بالشكرِ الجزيلِ والامتنانِ العظيمِ على دعمِكم الغيرِ محدودِ لتشريفِكم لنا ورعايتِكم نيابةً عن مولاي خادمِ الحرمينِ الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظهُ اللهُ وسددَ خطاه وسنواصل الجهدِ والعملِ وخطواتِ التطويرِ وصولاً لما تتطلع له قيادة هذا البلد الكريم من هذا القطاعِ الحيوي والذي يعكِسُ موروثاً ثابتاً أصيلاً شاركَ في مسيرةِ التوحيد واليوم يشاركُ في مسيرةِ الرؤيا السعودية ِ الطموحةِ ، واختتمُ بشعارِ النسخةِ السابعةِ على شدادِها وحدْنا وطن وأتطلعُ من الآنِ إلى النسخةِ الثامنةِ من مهرجانِ الملك عبدالعزيز للإبل ".عقب ذلك استمع سمو أمير الرياض والحضور إلى قصيدة الشاعر سلطان بن بتلاء، ثم شاهد سموه والحضور فيلماً ومشهد درامي عن اهتمام الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - بالإبل بعدها عرض المنقيات الفائزة في بيرق المؤسس في فئات (الوضح والصفر والشعل والمجاهيم) والمنقيات الفائزة في سيف الملك فئتي (الشقح والحمر) واوبريت ( شداد الهمم ).وكرم سمو الأمير فيصل بن بندر الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، وذلك على النحو التالي:- هجن الشحانية ، فئة (زمول مفتوح) تسلمها جابر سالم جابر علي فاران .- سليم مسلم قنزول العامري، فئة (زمول عام) تسلمها سالم مسلم قنزول العامري- منصور سعد محمد الاحبابي ، فئة (حيل عام)، تسلمها حمد سعد محمد الاحبابي.- هجن الشحانية ، فئة (حيل مفتوح)، تسلمها محمد سالم جابر علي فاران.- عايض بن رفعان القحطاني فئة ( سيف المؤسس ).وتفضل سمو أمير الرياض بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، وذلك على النحو التالي:- فرحان محمد نادر الدوسري، (بيرق المؤسس ـ نخبة النخبة) فئة المجاهيم.- حامد بن سعود بن سمار العتيبي ، (بيرق المؤسس) فئة الشعل .- دبوس مبارك عبدالله الدبوس، (بيرق المؤسس ـ نخبة النخبة) فئة الصفر.- عبدالله عامر عبدالله النهدي، (بيرق المؤسس ـ نخبة النخبة) فئة الوضح .- نغيمش فهد عبدالهادي العجمي، (سيف الملك) فئة المجاهيم .- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى، (سيف الملك ـ نخبة النخبة ) فئة الشقح.- عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي، (سيف الملك ـ نخبة النخبة ) فئة الحمر، تسلمها عبدالملك عبدالمحسن الراجحي.- فلاح سلطان بن عامر المطيري، (سيف الملك ـ نخبة النخبة) فئة الشعل.- أحمد قعيد مرزوق المطيري، (سيف الملك) فئة الصفر .- موسى محمد عبدالله الموسى، (سيف الملك) فئة الوضح .- ضحيان حسن فهد الدوسري، (شلفا ولي العهد) فئة المجاهيم .- مقعد بن فهد بن محمد الدوسري، (شلفا ولي العهد) فئة الشقح .- ايف عبدالمحسن صالح الراجحي، (شلفا ولي العهد) فئة الحمر.- سعود بن محسن بن عبدالعزيز الشيباني، (شلفا ولي العهد) فئة الشعل .- بدر حمدان سواد المطيري، (شلفا ولي العهد) فئة الصفر .- ناصر عيد بن شاعي العتيبي ، (شلفا ولي العهد) فئة الوضح .- سالم هادي بن مسعود المري، (الفحل المنتج) فئة المجاهيم .- هادي بن عبدالله بن عبدالهادي الدوسري، (الفحل المنتج) فئة الحمر.- مبارك بن ناصر بن مبارك آل بريك، (الفحل المنتج) فئة الوضح تسلمها جري ناصر مبارك ال بريك .- حزام حظينان حزام القحطاني، (الفحل المنتج) فئة الشقح .- مطلق عبدالله مطلق الدوسري، (الفحل المنتج) فئة الشعل .- بادي دبيان معيض السبيعي، (الفحل المنتج) فئة الصفر.- نورة عبدالله علي المهيدب ، شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.- راعي الشداد عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي، تسلمها نايف عبدالمحسن صالح الراجحي.// انتهى //18:22ت م0055

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