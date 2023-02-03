شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة رونالدو.. جارسيا يستقر على تشكيل النصر ضد الفتح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدرب الأرجنتيني رودي غارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي الفتح في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

الفتح يستضيف النصر مساء اليوم الجمعة

ويحل فريق النصر، مساء اليوم الجمعة الموافق الثالث من شهر فبراير الجاري، ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره نادي الفتح، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المتوقع أن يدخل جارسيا، مواجهة الليلة ضد الفتح بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: علي لاجامي، وألفارو، وعبد الإله العمري، وسلطان الغنام.

خط الوسط: عبدالله الخبيري، لويس جوستافو، مشاريبوف، عبد الرحمن غريب، بيتي. مارتنيز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

ويلتقي فريق النصر مع نظيره نادي الفتح، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "مدينه الامير عبدلله".

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي المركز الثاني، من جدول ترتيب دوري روشن موسم 2022-2023 برصيد 33، بينما يحتل الفتح المركز السابع برصيد 21 نقطة.