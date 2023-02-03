شكرا لقرائتكم معتمرون: جودة الخدمات بالمسجد الحرام مدعاة للفخر لكل مسلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعرب عدد من المعتمرين عن مدى رضاهم عن منظومة الخدمات الميدانية التي توفرها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدعم سخي ولا محدود من لدن القيادة الرشيدة (حفظها الله).

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وأثنى المعتمر حافظ البركاني خلال لقائه مع الوكالة المساعدة للاتصال والشؤون الإعلامية بالمسجد الحرام، على جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف وتنوعها ومدى التعاون الفعّال من الكفاءات الميدانية، وتعاون رجال الأمن وحرصهم على تلبية احتياجات المعتمرين والزائرين في أجواء روحانية وإيمانية آمنة، وفي ظل منظومة خدمية متكاملة داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته.

الخدمات التقنية

وأشاد المعتمر محمد شهيد بتنوع المعدات التقنية ودورها في تقديم خدمات السقيا والتعقيم والتطهير ومدى تنوع جانب الترجمة باللغات العالمية في الخدمات الميدانية للتسهيل على المعتمرين والزوار أثناء أداء مناسكهم.

فيما تحدث المعتمر همدان عن المشاعر الروحانية التي تجلت على محياه وهو يؤدي مناسك العمرة ويبتهل إلى المولى القدير بالدعاء والاستغفار، مؤكدًا أن ما يبذل من جهود ميدانية داخل المسجد الحرام مدعاة للفخر لكل مسلم.

أما المعتمر يحيى محمد فتوجه بالشكر لكل العاملين على خدمة ضيوف الرحمن من منسوبي الرئاسة ورجال الأمن وغيرهم من الكفاءات الميدانية التي تعمل على مدار الساعة من أجل راحة قاصدي المسجد الحرام، مبينًا أن المملكة أثبتت للعالم أجمع مدى الاهتمام والرعاية بكل ما من شأنه تلبية احتياجات قاصدي الحرمين الشريفين من أنحاء العالم.

دلالة واضحة

وأجمع المعتمرون على أن ما تقوم به المملكة من خدمات جليلة وعظيمة وتوسعات وتسهيلات لقاصدي بيت الله الحرام يدل دلالة واضحة على تقديرها للمسلمين في أنحاء العالم، مقدمين بالغ شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- لما لمسوه من عناية واهتمام ورعاية لقاصدي بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يمن على هذه البلاد بالأمن والأمان والرخاء.