شكرا لقرائتكم سكني يوضح شروط برنامج نقل المديونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، شروط برنامج نقل المديونية.

شروط برنامج نقل المديونية

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للبرنامج على موقع تويتر، حيث قال شروط برنامج نقل المديونية هي: العملاء المنتظمين بالسداد، العملاء الحاصلين على دعم كلي أو جزئي.

قد يهمّك أيضاً

ولفت البرنامج إلى أنه لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن، وكذلك لا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم.

وأضاف: عدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.