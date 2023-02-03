شكرا لقرائتكم خبر عن عرض سعودي يهدد استمرار نجم برشلونة في كامب نو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، عرضًا من جانب نادي سعودي للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى نادي برشلونة الإسباني لتجديد عقد سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط وقائد الفريق، الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت صحيفة "سبورت الإسبانية" أن إدارة البلوجرانا وتشافي هيرنانديز استقرا على تجديد عقد بوسكيتس لموسم إضافي، لأكثر من سبب، حيث بدأوا بالفعل التواصل مع المقربين من بوسكيتس، لجس نبض اللاعب بشأن البقاء لموسم إضافي.

وأضافت: "تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق، سيتدخل أيضا في المفاوضات لإقناع بوسكيتس بتجديد عقده حتى صيف 2024، وإغرائه بلعب دور أساسي في المشروع الجديد للبلوجرانا".

وتابعت: "برشلونة سيعرض على بوسكيتس التجديد براتب أقل، لأن الإمكانيات المالية للنادي في الوقت الحالي، لا تسمح بغير ذلك، خاصةً أن مهمة برشلونة لن تكون سهلة في ظل امتلاك اللاعب لعرض من الدوري الأمريكي، إضافة إلى راتب مغر للغاية من أحد أندية الدوري السعودي".

واختتمت: "في حال قرر بوسكيتس الرحيل في نهاية عقده، سيضطر برشلونة للبحث عن لاعب وسط بارز في الصيف المقبل، من أجل تعويض خدماته".