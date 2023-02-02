طالبات جامعة المؤسس ثانيا بالهاكاثون الصحي

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وشمل الھاكاثون في نسخته الحالية مسارين: الأول ھاكاثون الابتكار الصحي، والثاني المعرض الابتكاري، إذ شاركت نحو 34 جامعة وكلية متخصصة من جميع أنحاء المملكة، وبلغ عدد الفرق المشاركة 390 مشروعا ابتكاريا في الھاكاثون، و71 مشروعا ابتكاريا في المعرض الابتكاري، في حين بلغ عدد الطلاب المشاركين من جامعة الملك عبدالعزيز 5 فرق، مكونة من 19 طالبا وطالبة من كليات مختلفة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الطالبتان: رھف عالم، ورغد الجندي، من كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز، المركز الثاني في ھاكاثون الابتكار الصحي، بمشروع «كاشف أمراض الدم»، في مسار المعرض الابتكاري بالهاكاثون الصحي في نسخته الثالثة، الذي أقيم بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، في الفترة 27 - 31 يناير الماضي.وشمل الھاكاثون في نسخته الحالية مسارين: الأول ھاكاثون الابتكار الصحي، والثاني المعرض الابتكاري، إذ شاركت نحو 34 جامعة وكلية متخصصة من جميع أنحاء المملكة، وبلغ عدد الفرق المشاركة 390 مشروعا ابتكاريا في الھاكاثون، و71 مشروعا ابتكاريا في المعرض الابتكاري، في حين بلغ عدد الطلاب المشاركين من جامعة الملك عبدالعزيز 5 فرق، مكونة من 19 طالبا وطالبة من كليات مختلفة.

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