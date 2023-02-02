تعاون لتعزيز الإبداع والابتكار في الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز مفهوم الإبداع والابتكار، وقعت وزارتا الصحة، والحج والعمرة أمس مذكرة تعاون مشترك، من خلال إقامة فعاليات ذات صلة بالمجال والاستفادة من خبرات الطرفين في تنفيذ المجالات التعاونية، إضافة إلى وضع وتنفيذ خطة البرامج والمبادرات الإبداعية والمشاريع، والدورات التدريبية، وورش العمل ذات الصلة بالإبداع والابتكار الصحي في الحج والعمرة. كما تشمل المذكرة إجراء الاختبارات والمسوح الميدانية للابتكارات الصحية في موسم الحج والعمرة، إلى جانب دراسة الأفكار والمشاريع والمبادرات الصحية المقترحة، ووضع معايير تقييم وتحكيم مشتركة لتلك المبادرات في مواسم الحج والعمرة، وتبادل الموارد المتاحة بين الطرفين. المذكرة تشمل





إجراء الاختبارات والمسوح الميدانية للابتكارات الصحية في موسم الحج والعمرة.



دراسة الأفكار والمشاريع والمبادرات الصحية المقترحة.



وضع معايير تقييم وتحكيم مشتركة لتلك المبادرات في مواسم الحج والعمرة.



تبادل الموارد المتاحة بين الطرفين.



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