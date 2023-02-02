السعودية اليوم / القوات الخاصة لأمن الطرق تضبط خمسة مخالفين لنظام البيئة في الرياض والمدينة المنورة والجوف بحوزتهم حطب محلي



الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق الرياض والمدينة المنورة والجوف، (5) مخالفين لنظام البيئة، (3) مواطنين ومقيمين من الجنسيتين المصرية والسودانية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (5) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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21:25ت م

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