أمر ملكي: تعيين أيمن السياري محافظا للبنك المركزي

أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا ينص على إعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، ويعين أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

كما أمر خادم الحرمين بتعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.