شكرا لقرائتكم الأمن السيبراني يحذر من ثغرات خطيرة على جوجل كروم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من ثغرات خطيرة في متصفح جوجل كروم.

وأشار المركز عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أمس الأربعاء، إلى أن المهاجم يمكنه استغلال الثغرات وتنفيذ أعطال في الذاكرة المكدّسة.

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تحديث النظام

وأوصى المركز بتحديث نظام التشغيل إلى نسخة 108.0.5359.219، مشيرًا إلى أن جوجل أصدرت توضيحًا للتحديثات اللازمة من (هنا).