شكرا لقرائتكم ضبط 4 مقيمين أخفوا 56 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي، على 4 مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية؛ لإخفائهم كميات كبيرة من الحطب المحلي بغرض البيع.

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ولفتت القوات الأمنية خلال مقطع فيديو على الحساب الرسمي بموقع تيك توك، اليوم الأربعاء إلى أن ذلك لإخفائهم ونقلهم أكثر من 56 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي على متن مركبتين بمنطقة الرياض.

تسليم المضبوطات

وأشارت القوات إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات والمضبوطات للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

الإبلاغ

وللإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، الاتصال على الرقم 911 من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 و996 من بقية مناطق المملكة.