الرياض تتصدر والغاط صفرية المواهب - #عاجل

كشفت إحصائيات المسجلين بحسب الإدارات التعليمية بمناطق المملكة لبرنامج «موهبة» الذي تشرف عليه مؤسسة «الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع» أن العدد الإجمالي للمسجلين بلغ 34598 طالبا وطالبة. كانت النسبة الأكبر بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إذ بلغ عدد المسجلين 7425 طالبا وطالبة، وتفوق الطلاب بمجموع 4455 وسجلت الطالبات 2971 طالبة، وبلغ عدد المدارس 1117 مدرسة.

وحلت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية ثانيا بإجمالي 3817 بـ2401 طالب و1416 طالبة وعدد مدارس 603، وجاءت إدارة تعليم جدة ثالثا بإجمالي 3544 بـ1822 طالبا و1722 طالبة وبلغ عدد المدارس 650 مدرسة، فيما جاءت محافظة الغاط في ذيل القائمة التي ضمت كافة مناطق ومحافظات المملكة بـ«صفر» مشاركات وتسجيل.

إدارات تعليمية «طلاب وطالبات»

المدينة المنورة

2348

الأحساء

2338

جازان

2286

مكة المكرمة

1882

صبيا

1129

القصيم

778

القنفذة

683

عسير

672

الطائف

595

ينبع

564

تبوك

513

نجران

489

الباحة

460

محايل عسير

396

الحدود الشمالية

340

الجوف

325

النماص

221

الخرج

210

حفر الباطن

178

المخواة

175

حائل

166

عنيزة

136