الرياض تتصدر والغاط صفرية المواهب - #عاجل

وحلت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية ثانيا بإجمالي 3817 بـ2401 طالب و1416 طالبة وعدد مدارس 603، وجاءت إدارة تعليم جدة ثالثا بإجمالي 3544 بـ1822 طالبا و1722 طالبة وبلغ عدد المدارس 650 مدرسة، فيما جاءت محافظة الغاط في ذيل القائمة التي ضمت كافة مناطق ومحافظات المملكة بـ«صفر» مشاركات وتسجيل.
إدارات تعليمية «طلاب وطالبات»
المدينة المنورة
2348
الأحساء
2338
جازان
2286
مكة المكرمة
1882
صبيا
1129
القصيم
778
القنفذة
683
عسير
672
الطائف
595
ينبع
564
تبوك
513
نجران
489
الباحة
460
محايل عسير
396
الحدود الشمالية
340
الجوف
325
النماص
221
الخرج
210
حفر الباطن
178
المخواة
175
حائل
166
عنيزة
136
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