شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي لمواجهة نظيره نادي الفتح، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر أمام الفتح في الدوري السعودي

ويواجه نادي النصر نظيره نادي الفتح مساء يوم الجمعة المقبل الموافق الثالث من شهر فبراير المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 15 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2022.

وتنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد ضد الفتح في الدوري السعودي للمحترفين

وتذاع أحداث مباراة النصر أمام الفتح من خلال شبكة قنوات SSC السعودية، التي تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنقل مباراة النصر والفتح تحديدًا من خلال SSC HD1.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل نادي النصر السعودي صدارة ترتيب جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك برصيد 33 نقطة، بينما يأتي نادي الفتح في المركز السادس برصيد 31 نقطة.