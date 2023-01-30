السعودية اليوم / وزارة الخارجية تطلق خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) للقادمين "جواً" إلكترونياً



الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

أطلقت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) للقادمين "جواً" إلكترونياً، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها؛ حيث تسمح التأشيرة للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق الخدمة سيكون اعتباراً من اليوم، وذلك من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة "جواً" عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية

وأكدت وزارة الخارجية أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية سوف تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز مكانة المملكة، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز كمحور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين ووجهة سياحية عالمية.

وأفادت أن تأشيرة المرور للزيارة ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر والإقامة بالمملكة لمدة 4 أيام.

// انتهى //

15:59ت م

0121



الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسأطلقت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) للقادمين "جواً" إلكترونياً، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها؛ حيث تسمح التأشيرة للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.وأوضحت الوزارة أن إطلاق الخدمة سيكون اعتباراً من اليوم، وذلك من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة "جواً" عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية ، وطيران ناس، ليتم تمريرها آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.وأكدت وزارة الخارجية أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية سوف تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز مكانة المملكة، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز كمحور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين ووجهة سياحية عالمية.وأفادت أن تأشيرة المرور للزيارة ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر والإقامة بالمملكة لمدة 4 أيام.// انتهى //15:59ت م0121

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الخارجية تطلق خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) للقادمين "جواً" إلكترونياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.